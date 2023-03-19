Создатель OnlyFans получает налоговые льготы на пластические операции

Депутат от консерваторов Александр Стаффорд говорит, что правильно пересмотреть и закрыть «лазейку» как можно скорее.

Выяснилось, что создатели контента на популярном сайте подписки для взрослых OnlyFans могут требовать налоговых льгот на операции по увеличению груди, которые, по их словам, являются деловыми расходами.

Неназванный создатель контента OnlyFans стал первым известным случаем этого после того, как они убедили HMRC в том, что увеличение груди было законным деловым расходом, как сообщила Mail on Sunday.

По данным NHS, средняя стоимость операции по увеличению груди составляет от 3500 до 8000 фунтов стерлингов.

Бывшая участница Love Island Меган Бартон-Хэнсон является одним из самых прибыльных создателей контента в Великобритании на платформе OnlyFans, заработав 1,5 миллиона фунтов стерлингов за последние два года.