Bloomberg: швейцарский банк Credit Suisse не согласен продаться UBS за 1 милллиард долларов
2023-03-19 18:42
Банк UBS объявил о готовности выкупить швейцарский Credit Suisse, у которого возникли финансовые проблемы, за 1 млрд долларов.
Но в самом Credit Suisse считают эту цену слишком низкой, поскольку рыночная стоимость банка составляет около 8 млрд долларов.
В Credit Suisse полагают, что такой выкуп невыгоден акционерам, а также грозит нанести ущерб сотрудникам.
Ранее правительство Швейцарии сообщило о намерении изменить законы, чтобы сделка с Credit Suisse была заключена максимально быстро.
Власти страны готовят экстренные меры, которые позволят избежать шестинедельного периода консультаций, предусмотренного для продажи банков в обычном порядке.
Опубликовано: Светлана Репина