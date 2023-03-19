Bloomberg: швейцарский банк Credit Suisse не согласен продаться UBS за 1 милллиард долларов

Банк UBS объявил о готовности выкупить швейцарский Credit Suisse, у которого возникли финансовые проблемы, за 1 млрд долларов.

Но в самом Credit Suisse считают эту цену слишком низкой, поскольку рыночная стоимость банка составляет около 8 млрд долларов.

В Credit Suisse полагают, что такой выкуп невыгоден акционерам, а также грозит нанести ущерб сотрудникам.

Ранее правительство Швейцарии сообщило о намерении изменить законы, чтобы сделка с Credit Suisse была заключена максимально быстро.

Власти страны готовят экстренные меры, которые позволят избежать шестинедельного периода консультаций, предусмотренного для продажи банков в обычном порядке.