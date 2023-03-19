Стивен Сигал раскритиковал американские СМИ за ложь о Владимире Путине

Актер заявил, что на самом деле более половины людей в Америке любят Россию и любят русских.

Американский актер Стивен Сигал обвинил правительство США в том, что оно тратит “миллиарды долларов на дезинформацию в СМИ, чтобы “дискредитировать, деморализовать и разрушить формирующийся моральный дух России”.

Более половины людей в Америке на самом деле любят Россию, любят русских и знают, что им лгут, - заявил Сигал. Мой отец был чистокровным русским, и я воспитывался в чистокровной русской семье, потому что моя мать была полностью погружена в русскую культуру, и у нее не было родителей. Так что я вырос на русской культуре.

Актер подчеркнул, что он вырос, любя Россию и все, что узнал о ней с раннего возраста.

Что касается меня, то я на миллион процентов русофил и на миллион процентов русский, - признался звезда.

Сигал был назначен специальным представителем МИД России по российско-американским гуманитарным отношениям в 2018 году. В этом году актера в России удостоили ордена Дружбы.

Ранее артист отмечал, что Путин - один из величайших мировых лидеров и один из величайших президентов в мире.

Я действительно надеюсь и молюсь, чтобы он получил поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается. И что все невзгоды, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире, - уверен актер.

Сигалу ранее запретили въезд на Украину, в этой стране Сигала считают угрозой национальной безопасности.