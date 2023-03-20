Президента Ирана пригласили посетить Саудовскую Аравию

Президент Ирана Эбрагим Раиси приветствовал полученное им от короля Саудовской Аравии Салмана приглашение посетить Эр-Рияд, чтобы закрепить сближение между двумя странами, сообщил его официальный представитель.

«В письме президенту Раиси король Саудовской Аравии Салман приветствовал соглашение, достигнутое между двумя братскими странами, пригласил его в Эр-Рияд и призвал к тесному экономическому и региональному сотрудничеству. Г-н Раиси приветствовал это приглашение», — сообщил заместитель главы администрации Мохаммад Джамшиди в Twitter.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил в воскресенье, что две страны договорились о предстоящей встрече главы внешнеполитического ведомства.

Он указал, что было предложено три места для проведения этой встречи, не уточнив, какие конкретно.