AFP: Палестинцы не испытывают никакой враждебности к Германии

У палестинцев «нет враждебности» по отношению к Германии, заявил AFP представитель палестинских служб безопасности в воскресенье, 19 марта.

Заявление было сделано на следующий день после нападения на автомобиль двух немецких туристов в Наблусе, на севере оккупированного Западного берега.

По заявлению местного источника в палестинской службе безопасности, пожелавшего остаться неназванным, «группа молодых людей [в субботу] забросала камнями гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками» в центре Наблуса.

Сообщается, что из-за различных атрибутов и номерных знаков палестинцы могли принять автомобиль из каршеринга за израильский и не знали, что там находились подданные Германии.