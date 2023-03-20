AFP: Палестинцы не испытывают никакой враждебности к Германии
У палестинцев «нет враждебности» по отношению к Германии, заявил AFP представитель палестинских служб безопасности в воскресенье, 19 марта.
Заявление было сделано на следующий день после нападения на автомобиль двух немецких туристов в Наблусе, на севере оккупированного Западного берега.
По заявлению местного источника в палестинской службе безопасности, пожелавшего остаться неназванным, «группа молодых людей [в субботу] забросала камнями гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками» в центре Наблуса.
Сообщается, что из-за различных атрибутов и номерных знаков палестинцы могли принять автомобиль из каршеринга за израильский и не знали, что там находились подданные Германии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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