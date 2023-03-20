ВВС: В Индии более половины опрошенных женщин подверглись насилию в общественных местах

Во время опроса поведенного в 140 городах Индии, 56% женщин сообщили о сексуальных домогательствах в общественном транспорте, но только 2% обратились в полицию, сообщает ВВС, со ссылкой на местные НПО.

Подавляющее большинство опрошенных показали, что они сами приняли меры или предпочли проигнорировать ситуацию, опасаясь обострения ситуации.

Более 52% заявили, что отказались от получения образования и возможностей трудоустройства из-за «чувства незащищенности».

«Страх перед сексуальным насилием влияет на женскую психику и мобильность больше, чем само насилие», — рассказала ВВС Калпана Вишванат, соучредитель Safetipin, общественной организации, работающей над тем, чтобы сделать общественные места безопасными и инклюзивными для женщин.

Вишванат также отметила, что домогательства к женщинам — это не только индийская проблема, это глобальная проблема.

Опрос 1000 женщин в Лондоне, Нью-Йорке, Мехико, Токио и Каире, проведенный фондом Thomson Reuters, показал, что «транспортные сети были магнитом для сексуальных хищников, которые использовали давки в час пик, чтобы скрыть свое поведение и как предлог, если их поймают».

Она также отметила, что женщины в Латинской Америке и Африке, как и в Индии носят английские булавки для борьбы с харасментом.

По данным ВВС во многих городах Индии власти принимают меры против насилия в общественных местах, к примеру, устанавливая тревожные кнопки в общественном транспорте.