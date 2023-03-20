Elabe: 68% французов выступают за вотум недоверия правительству

Подавляющее большинство населения Франции (68%) выступает за вынесение вотума недоверия правительству Элизабет Борн в Национальной Ассамблее в этот понедельник, говорится в новом опросе Elabe.

В исследовании для BMFTговорится, что 73% рабочих и 79% служащих хотят, чтобы депутаты проголосовали за недоверие правительству. Все социально-профессиональные категории и все возрастные категории (включая пенсионеров - 55%) хотят принятия этой меры депутатами французского парламента.

В этот понедельник в Национальной Ассамблее депутаты обсудят принятие такого решения, которое может привести к отставке правительства и к отклонению принятой пенсионной реформы, которая вызвала бурные протесты по всей Франции.

Согласно последним подсчетам, сделанным в воскресенье вечером, не менее 261 депутата заявили, что готовы проголосовать за предложение.

Однако, как сообщается, для отставки правительства требуется не менее 287 голосов.