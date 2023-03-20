Elabe: 68% французов выступают за вотум недоверия правительству
Подавляющее большинство населения Франции (68%) выступает за вынесение вотума недоверия правительству Элизабет Борн в Национальной Ассамблее в этот понедельник, говорится в новом опросе Elabe.
В исследовании для BMFTговорится, что 73% рабочих и 79% служащих хотят, чтобы депутаты проголосовали за недоверие правительству. Все социально-профессиональные категории и все возрастные категории (включая пенсионеров - 55%) хотят принятия этой меры депутатами французского парламента.
В этот понедельник в Национальной Ассамблее депутаты обсудят принятие такого решения, которое может привести к отставке правительства и к отклонению принятой пенсионной реформы, которая вызвала бурные протесты по всей Франции.
Согласно последним подсчетам, сделанным в воскресенье вечером, не менее 261 депутата заявили, что готовы проголосовать за предложение.
Однако, как сообщается, для отставки правительства требуется не менее 287 голосов.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Наталья Гончарова
Жена Уиллиса расплакалась в день рождения знаменитого мужа, который неизлечимо болен
Супруга знаменитого актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг вышла на связь с подписчиками в соцсетях в день рождения любимого мужчины, рыдая из-за "ужасов", которые приходится испытывась семье из-за болезни артиста.Подробнее...
-
-
-
Наталья Гончарова
Брутян с округлившимся животом появилась на премьере мультфильма Коты Эрмитажа в обществе детей Прилучного
Актриса Зепюр Брутян, пребывая в интересном положении, засветилась на премьерном показе мультфильма "Коты Эрмитажа". Компанию жене Павла Прилучного компанию составили наследники мужа от первого брака.Подробнее...
-