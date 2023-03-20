Семенович поделилась снимком в бикини, признавшись, что набрала 7 килограммов

2023-03-20 09:17

Певица Анна Семенович выложила в Сеть фото в бикине во время отдыха на Мальдивах. Артистка не стала скрывать, что прибавка в весе составила 7 килограммов.

Анна Семенович, выложив свою фотографию в купальнике на пляже в Мальдивах, не стала скрывать, что набрала 7 килограммов.

 

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    Также знаменитость добавила, что давно не комплексует по поводу своих пышных форм.

    Более того, Семенович заявила, что ценит и уважает себя за харизму  и сексуальность.

    А 7 килограммов прибавки в весе знаменитость назвала "не лишними".