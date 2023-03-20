Семенович поделилась снимком в бикини, признавшись, что набрала 7 килограммов
2023-03-20 09:17
Певица Анна Семенович выложила в Сеть фото в бикине во время отдыха на Мальдивах. Артистка не стала скрывать, что прибавка в весе составила 7 килограммов.
Анна Семенович, выложив свою фотографию в купальнике на пляже в Мальдивах, не стала скрывать, что набрала 7 килограммов.
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Также знаменитость добавила, что давно не комплексует по поводу своих пышных форм.
Более того, Семенович заявила, что ценит и уважает себя за харизму и сексуальность.
А 7 килограммов прибавки в весе знаменитость назвала "не лишними".
Опубликовано: Наталья Гончарова