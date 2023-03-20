В реке Дарлинг в Австралии из-за наводнений и аномальной жары погибли миллионы рыб
Жара и недавнее наводнение вызвали массовую гибель рыбы в реке Дарлинг в регионе на юго-востоке Австралии.
Фотографии в местных СМИ демонстрируют ковер из мертвой рыбы, плывущий недалеко от небольшого городка Менинди.
Телекомпания ABC сообщает, что в предыдущие годы в Менинди неоднократно происходила гибель рыбы, но, по словам властей, нынешние масштабы затмевают все предыдущие данные. Информационное агентство AAP сообщает о «миллионах мертвых рыб».
По заявлению Министерства первичной промышленности, гибель рыбы связана с сочетанием жары и низкого уровня кислорода, вызванных отступающими наводнениями.
Помимо карпа, также погибли пресноводная сельдь, треска Мюррей и окунь. На выходных в регионе температура достигала более 40 градусов, сообщает ABC.
Опубликовано: Тарас Медведев
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