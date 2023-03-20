Бледанс убеждена, что Ротару точит зуб на Россию из-за того, что лишилась недвижимости в Крыму
Актриса Эвелина Бледанс считает, что София Ротару оскорблена РФ из-за того, что лишилась своей недвижимости на территории Крыма.
Эвелина Бледанс, став гостем передачи "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1" прокомментировала поведение Софии Ротару, которая поддерживает Украину в ситуации с Донбассом.
Актриса полагает, что именитая артистка оскорбилась из-за того, что, когда Крым отошел РФ она потеряла кучу недвижимости, которой владела на полуострове.
Бледанс напомнила, как наследники знаменитости пытались покинуть Украину с началом мобилизации и к этому приложила руку Ротару.
Этот факт не помешал Софии Михайловне поддерживать ВСУ материально.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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