Бледанс убеждена, что Ротару точит зуб на Россию из-за того, что лишилась недвижимости в Крыму

Актриса Эвелина Бледанс считает, что София Ротару оскорблена РФ из-за того, что лишилась своей недвижимости на территории Крыма.

Эвелина Бледанс, став гостем передачи "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1" прокомментировала поведение Софии Ротару, которая поддерживает Украину в ситуации с Донбассом.

Актриса полагает, что именитая артистка оскорбилась из-за того, что, когда Крым отошел РФ она потеряла кучу недвижимости, которой владела на полуострове.

Бледанс напомнила, как наследники знаменитости пытались покинуть Украину с началом мобилизации и к этому приложила руку Ротару.

Этот факт не помешал Софии Михайловне поддерживать ВСУ материально.