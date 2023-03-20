Брутян с округлившимся животом появилась на премьере мультфильма Коты Эрмитажа в обществе детей Прилучного

Актриса Зепюр Брутян, пребывая в интересном положении, засветилась на премьерном показе мультфильма "Коты Эрмитажа". Компанию жене Павла Прилучного компанию составили наследники мужа от первого брака.

Премьера показа мультипликационного фильма "Коты Эрмитажа" состоялась в московском кинотеатре "Октябрь".

Один из персонажей проекта был озвучен известным актером Павлом Прилучным.

Интересно, что на премьере знаменитости не было, зато были его дети Мия и Тимофей в сопровождении нынешней жены актера Зепюр Брутян, которая вскоре сама примерит статус матери.

Актриса с округлившимся животом позировала фотографам вместе с наследниками мужа от первого брака.