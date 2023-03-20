Во Франции фермеры и духовенство вознесли массовую молитву о дожде
Впервые за полтора века в южном французском регионе Перпиньяне фермеры и католическое духовенство молились о дожде, сообщает AFP со ссылкой на местные источники.
Регион на границе с Испанией вновь столкнулся с небывалой засухой и здесь вновь существует риск повторить ситуацию 2022 года.
Почва, ослабленная большой засухой 2022 года, не смогла получить необходимого количества осадков в зимние месяцы.
Как сообщает Météo France, несмотря на осадки по всей стране на юге ситуация вновь остается катастрофической.
Как показывает исследование, представленное в феврале Французской национальной исследовательской организацией (CNRS), повышение температуры в связи с изменением климата в Европе приводит к расширению масштабов и протяженности областей высокого давления, в результате чего увеличивается засуха.
Как и во время засухи 2022 года на юге Франции власти уже ввели ограничения по использованию водных ресурсов. Запрещено орошение садов и спортивных стадионов, наполнение бассейнов и мойка автомобилей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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