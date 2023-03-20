У берегов Киля была обнаружена редкая рыба морской черт

Погибшего морского черта (Lophius piscatorius) обнаружили случайные очевидцы неподалеку от военно-морской базы Киля, сообщает dpa.

«Это просто замечательно», — отметил биолог Торстен Ройш из Кильского центра исследований океана Геомара Гельмгольца.

Рыба-черт обычно не встречается в Кильском заливе ее привычный ореол обитания находится в Северном море.

По информации dpa, длинна рыбы около 80 сантиметров. У нее огромный рот с острыми зубами. Свою добычу эта рыба заманивает стержнем, который является частью спинного плавника, что придает ей сходство с тем, как изображают чертей.