У берегов Киля была обнаружена редкая рыба морской черт
Погибшего морского черта (Lophius piscatorius) обнаружили случайные очевидцы неподалеку от военно-морской базы Киля, сообщает dpa.
«Это просто замечательно», — отметил биолог Торстен Ройш из Кильского центра исследований океана Геомара Гельмгольца.
Рыба-черт обычно не встречается в Кильском заливе ее привычный ореол обитания находится в Северном море.
По информации dpa, длинна рыбы около 80 сантиметров. У нее огромный рот с острыми зубами. Свою добычу эта рыба заманивает стержнем, который является частью спинного плавника, что придает ей сходство с тем, как изображают чертей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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