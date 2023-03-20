Жена Уиллиса обратилась со слезами на глазах к поклонникам в день рождения знаменитого мужа, который неизлечимо болен
Супруга знаменитого актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг вышла на связь с подписчиками в соцсетях в день рождения любимого мужчины, рыдая из-за "ужасов", которые приходится испытывась семье из-за болезни артиста.
Жена "крепкого орешка" Брюса Уиллиса Эмма Хеминг связалась с поклонниками в социальных сетях в день 68-летия актера.
Звезда экрана родился 19 марта. Возлюбленная знаменитости не смогла сдержать слез, представ перед подписчиками, видимо, по той причине, что заболевание Уиллиса приносит кучу "ужасов" его семейству.
Хеминг выразила признательность тем, кто не забывает и поддерживает их семью в сложное время. Жена Уиллиса не стала скрывать, что после того, как заболел ее любимый мужчина, каждый день - испытание.
Эмма призналась, что видеть угасающего мужа, невыносимо для нее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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