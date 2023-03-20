Илон Маск предсказал Дональду Трампу убедительную победу на выборах 2024
Илон Маск считает, что Дональд Трамп будет переизбран в результате «убедительной победы» на предстоящих выборах, если ему будет предъявлено обвинение по уголовном уделу в этот вторник.
Ранее Трамп сообщил в Truth Social, что ожидает ареста во вторник, добавив, что его сторонники должны активно «протестовать», чтобы «вернуть нацию».
«Если это (арест Трампа) произойдет, Трамп будет переизбран с убедительной победой», — написал Маск в Twitter.
Прокуратура Нью-Йорка готова обвинить экс-президента США в уголовном преступлении, связанном с сексуальным насилием в отношении порно-звезды Сторми Дэниэлс.
Дэниеэлс обвиняет Трампа в выплате ей крупной суммы в знак молчания в период выборов 2016 года, но сам экс-президент отрицает свое знакомство с ней.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья Гончарова
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