Аврил Лавин получила в подарок от нового бойфренда цепочку с бриллиантами стоимостью 80 000 долларов
Tyga, который сейчас встречается с Аврил Лавин, решил порадовать любимую, подарив той цепочку с бриллиантами, за которую выложил целых 80 000 у.е.
Аврил Лавин и Tyga встречаются совсем недавно. По всей видимости, у знаменитостей сейчас букетно-конфетный период.
Правда, рэпер радует возлюбленную не только цветами и конфетами, но и более солидными презентами. Так, артист подарил любимой цепочку с бриллиантами, стоимость которой составляет 80 000 долларов, о чем сообщает Page Six.
Примечательно, что украшение изготовлено на заказ. В колье присутствуют белые и черные бриллианта, а также розовые сапфиры.
Совсем недавно нынешние избранники состояли в отношениях с другими знаменитостями. Лавин даже была помолвлена с певцом Mod Sun, а девушкой Tyga была модель Кайли Дженнер.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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