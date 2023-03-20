Аврил Лавин получила в подарок от нового бойфренда цепочку с бриллиантами стоимостью 80 000 долларов

Tyga, который сейчас встречается с Аврил Лавин, решил порадовать любимую, подарив той цепочку с бриллиантами, за которую выложил целых 80 000 у.е.

Аврил Лавин и Tyga встречаются совсем недавно. По всей видимости, у знаменитостей сейчас букетно-конфетный период.

Правда, рэпер радует возлюбленную не только цветами и конфетами, но и более солидными презентами. Так, артист подарил любимой цепочку с бриллиантами, стоимость которой составляет 80 000 долларов, о чем сообщает Page Six.

Примечательно, что украшение изготовлено на заказ. В колье присутствуют белые и черные бриллианта, а также розовые сапфиры.

Совсем недавно нынешние избранники состояли в отношениях с другими знаменитостями. Лавин даже была помолвлена с певцом Mod Sun, а девушкой Tyga была модель Кайли Дженнер.