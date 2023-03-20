Последняя декада марта: время начинать подготовку картофеля к посеву

Клубни нужно перебрать, дать им отдохнуть на свету и проростить ростки. Все это ускорит рост картофеля в открытом грунте.

Ближе к концу марта клубни картофеля надо перебрать, выбросив подгнившие клубни или с пятнами на кожуре. Затем перенести в теплое и темное место, оставить на неделю.

После этого разложить в ящики в два-три слоя и продолжить держать в теп­лом и светлом месте. В идеале у картофеля должны вырости темно-зеленые ростки примерно в пару сантиметров. Если света мало, они будут длинными, тонкими и хрупкими.

Верхний слой картофелин с ростками аккуратно перекладывать вниз. Часть семенного материала для проращивания можно сложить в прозрачные поли­этиленовые мешки, сделав по их длине отверстия в 1-1,5 см - на расстоянии 10-15 см (чтобы клубни дышали).

При проращивании картошки на свету в ней образуются вещества, которые сдерживают рост проростков, по­тому дней за пять до высадки клубни нужно затенить.

Чтобы вырастить ранний картофель, часть клубней нужно прорастить во влажной среде: так появятся не только ростки, но и корни.

Для этого на дно ящика насыпать подогретый до 12-15 °С субстрат (это может быть торф, перепрев­ший навоз либо опилки слоем 2-3 см), на него выложить в один ряд картофель. Затем - опять субстрат. Всего сделать 2-3 таких слоя.

Почво­смесь поддерживать во влажном состоя­нии, при температуре +15-17 °С. Через две-три недели картофель будет готов к посадке. Клубни и субстрат можно сбрызнуть слабым раствором медного купороса (1-2 гр. на 1 л воды), тогда процесс пойдет более интенсивно.

Перед посадкой для профилактики заболеваний клубни нужно обрабатать специальным раствором (1 гр. марганцовки, 50 гр. борной кислоты, по 10 гр. медного купороса и сульфата цинка на 10 л воды).

Если нет условий для проращивания картофельных клубней, то желательно их хотя бы разложить на неделю в один слой в теплом помещении. Это поможет им накопить питательные вещества и ферменты, ускоряющие рост глазков и появление всходов.