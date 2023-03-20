Слава рассказала о психическом заболевании, которым болеет
Знаменитости один за одним признаются, что посещают психиатра. Исполнительница Слава также призналась, что страдает от психического заболевания.
Раньше лечение у психиатра считалось чем-то позорным. В настоящее время все больше известных личностей признаются, что обращались за помощью к этому специалисту.
Среди них и исполнительница Слава (Анастасия Сланевская). Она рассказала, что была у врача, который диагностировал ей психическое расстройство, прописав лечение.
Проблемы с психикой у певицы спровоцировали события последних лет, чрезмерное количество стресса.
Оказывается, у артистки депрессия, и психиатр заверил, что без таблеток вылечиться не получится.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья Гончарова
Пугачева побывала на концерте Меладзе в Тель-Авиве, опровергнув заявления о провалах выступлений певца за границей
Алла Пугачева стала зрителем выступления Валерия Меладзе в Израиле. Певица осталась в восторге от концерта коллеги, о чем поспешила сообщить хейтерам артиста в соцсетях.Подробнее...
-
-
-
-