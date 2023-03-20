Слава рассказала о психическом заболевании, которым болеет

Знаменитости один за одним признаются, что посещают психиатра. Исполнительница Слава также призналась, что страдает от психического заболевания.

Раньше лечение у психиатра считалось чем-то позорным. В настоящее время все больше известных личностей признаются, что обращались за помощью к этому специалисту.

Среди них и исполнительница Слава (Анастасия Сланевская). Она рассказала, что была у врача, который диагностировал ей психическое расстройство, прописав лечение.

Проблемы с психикой у певицы спровоцировали события последних лет, чрезмерное количество стресса.

Оказывается, у артистки депрессия, и психиатр заверил, что без таблеток вылечиться не получится.