Голубкина призналась, что до сих пор испытывает посттравматическое расстройство после смерти Миронова

Актриса Мария Голубкина утверждает, что Андрей Миронов заменил ей отца. Когда артист умер, будущей знаменитости было 13 лет, и для нее это было огромной психологической травмой. До сей поры Мария испытывает посттравматическое расстройство.

Мария Голубкина утверждает, что мать практически не уделяла ей внимания, зато ее отчим Андрей Миронов заменил ей отца. Откровениями на тему актриса поделилась в эфире Ютуб-шоу "Лера в большом городе".

10 лет звезда экрана воспитывал Марию как родную дочь. Он научил девочку чистить зубы и обтряхивать ноги, когда та садилась в машину.

Когда актера не стало, будущей знаменитости было 13 лет, и это стало огромной психологической травмой для неокрепшей психики ребенка.

Актриса признается, что даже спустя много лет испытывает посттравматическое стрессовое расстройство из-за кончины близкого человека.