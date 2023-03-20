Брежнева шокировала признанием о том, что возвращается домой

Исполнительница Вера Брежнева выложила в Сеть свой снимок из аэропорта. Поклонников очень удивило то, как артистка подписала фото.

Певица Вера Брежнева поделилась с фанатами своей фотографией, сделанной в аэропорту.

Знаменитость сообщила, что летит домой, но где этот "ее дом" артистка уточнять не стала.

Под снимком она написала: "Пора домой и в студию".

Напомним, что сначала спецоперации звезда сцены вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе проживала в Италии на собственной вилле.