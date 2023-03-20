Анисина сообщила, что скрывается с наследниками от Джигурды в Турции

Фигуристка Марина Анисина забрала детей и направилась в Турцию, скрывая свое местонахождения, опасаясь преследований Никиты Джигурды.

Считалось, что Марина Анисина находится во Франции. Оказывается, фигуристка с детьми находится совершенно в другом месте.

О своем местонахождении тренер скрывала, так как боялась, что их найдет Никита Джигурда, у которого, по словам Анисиной, начался очередной острый период.

Подписчики узнали, что супруга Джигурды находится в столице Турции, и той пришлось оправдаться.

Знаменитость сняла в турецкой столице квартиру, в которой и проживает с наследниками. Сейчас Марина занимается детьми, так что финансовое положение оставляет желать лучшего.

Анисина призналась, что готова терпеть любые неудобства, только бы быть подальше от Джигурды.