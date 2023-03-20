Павел: Украина имеет только одну попытку на крупное контрнаступление

Президент Чехии Петр Павел призвал правительство Украины внимательнее относиться к вопросу проведения контрнаступательной операции.

Днём 20 марта, в понедельник, президент Чехии и отставной генерал НАТО Петр Павел дал интервью журналистам польской газеты Rzeczpospolita, где публично заявил, что вооружённые силы Украины имеют только одну попытку на проведение полномасштабного контрнаступления на позиции ВС России.

По мнению Павела, если данная попытка будет провалена, то правительство Украины может не найти сил и средств на проведение новой контрнаступательной операции, ввиду чего российские войска завладеют существенным преимуществом в зоне боевых действий, одержав победу в будущем.

Кроме того, Петр Павел верит, что украинское контрнаступление может стартовать в течение двух следующих месяцев и не может состояться в 2024 году, поскольку только нынешний год предоставляет подразделениям ВСУ возможность на осуществление выверенного контрудара в попытке отвоевать утраченные территории.

Также Павел уверен, что оказываемая Киеву помощь со стороны государств коллективного Запада в конечном итоге иссякнет, а новая перестанет поступать, поскольку западные лидеры свойственны к накоплению усталости от необходимости тратить собственные средства на Украину.

Резюмируя, Петр Павел сообщил, что в 2024 году власти Соединённых Штатов могут окончательно потерять интерес к российско-украинскому конфликту, сместив фокус внимания Вашингтона на собственных национальных проблемах.