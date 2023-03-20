Воробьев признался в любви Дайнеко в эфире проекта Маска

Алексей Воробьев не стал скрывать, что обожает свою коллегу по сцене Викторию Дайнеко, которая скрывалась в наряде Феникса в шоу "Маска".

Алексей Воробьев, будучи одним из судей программы "Маска", признался своей коллеге по сцене Виктории Дайнеко в чувствах.

В проекте на этот раз претендентами на вылет стали участники в нарядах Феникса, Скунса и Ворона.

Разгадав, что в образе Феникса скрывается Дайнеко и тем самым, исключив ее из участников, артист рассыпался в комплиментах в адрес исполнительницы.

Интересно, что слушая признания Алексея, Виктория даже глазом не повела.

Есть информация, что ранее знаменитости состояли в романтических отношениях.