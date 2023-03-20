Андреасян и Моряк рассказали, как назвали новорожденную дочь

Актриса Лиза Моряк впервые стала матерью, а у режиссера Сарика Андреасяна есть дети от прошлого брака. Знаменитости рассказали, какое имя дали своей малышке.

Имя новорожденной дочери раскрыл отец малышки, режиссер Сарик Андреасян.

Оказывается, дочь, которая стала первенцем для жены режиссера, актрисы Лизы Моряк, назвали Элизабет.

Отец утверждает, что это древнее имя армян, а молодой матери оно просто нравится, к тому же очень похоже на ее собственное.

О том, что Моряк находится в ожидании чуда, стало известно в октябре прошлого года, а за 3 месяца до этого пара официально оформила свои отношения.