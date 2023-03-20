Бабкина рассказала, что чуть не умерла, когда болела ковидом и даже впала в кому

Надежда Бабкина рассказала, что врачи не могли ее вывести из комы, когда она болела коронавирусом. Артистка знает, что ее спасло.

Будучи участницей шоу "Однажды", которое выходит в эфир НТВ, Надежда Бабкина призналась, что ее уже могло бы и не быть в живых.

Когда исполнительница народных песен болела COVID-19, она впала в кому, а медики никак не могли ее вывести из этого состояния.

Певица считает, что ее спас тот факт, что подруги все вместе усиленно молились за ее здоровье.

Бабкина убеждена, когда столько человек одновременно желают тебе добра, прося помощи у Бога, это дает внутреннюю силу тому, кто одной ногой в могиле.

Прийдя в сознание, артистка обеспокоилась тем, как же без нее смогут прожить ее семья и поклонники, что придало ей еще больше сил.