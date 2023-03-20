Трамп: США находятся в упадке, пока РФ, Китай Иран и КНДР разделяют мир

Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты находятся в упадке, в то время как Россия и её союзники заняты переделом мироустройства.

20 марта экс-президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в собственной соцсети Truth Social, где публично заявил, что американское государство стало упадочным, хотя ранее было великой державой. По мнению Трампа, в настоящий момент Россия, Китай, Иран и Северная Корея заняты переделом мира на зоны влияния, в то время как представители Вашингтона молча наблюдают за этим.

Также Дональд Трамп уверен, что американская экономика постепенна уничтожается посредством усиления инфляционных процессов в стране, чему сопутствует наличие открытых границ в Соединённых Штатах, способствующее бесконтрольному притоку нелегальных мигрантов, претендующих на рабочие места.

Трамп подчёркивает, что подобное положение дел в США стало результатом нерациональной управленческой политики действующего президента страны Джозефа Байдена, который не предпринимает никаких существенных попыток по стабилизации ситуации в государстве, отказываясь брать на себя ответственность за уже допущенные ошибки.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что в грядущий вторник его могут арестовать по приказу Байдена, обвинив в попытке дачи взятки местной порноактрисе. По этой причине Трамп призвал американцев выходить на масштабные акции протеста, выказывая недовольство неправомерному аресту бывшего президента.

Позднее Трамп признал, что 21 марта его могут не арестовать, однако американские граждане всё равно должны протестовать против действующего в стране политического режима.