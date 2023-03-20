Деми Мур выложила в Сеть фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, в день его рождения

Бывшая жена Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур поделилась фото артиста в день его рождения, не забыв поздравить с 68-летием.

Накануне голливудскому актеру Брюсу Уиллису, который страдает неизлечимым заболеванием, афазией, исполнилось 68 лет.

Кадрами с торжества поделилась его бывшая супруга и коллега по экрану Деми Мур.

Артистка поздравила бывшего с солидной датой, порадовавшись, что она с их общими детьми смогла быть рядом с ним в этот день.

О том, что Уилисс болен, стало известно в прошлом году, когда он и принял решение закончить актерскую карьеру.

До этого жена знаменитости Эмма Хеминг вышла на связь с поклонниками вся в слезах, заявив, что ей нестерпимо больно видеть угасающего мужа.