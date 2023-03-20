Моравецкий: Украины сегодня уже бы не было без помощи США и Польши

Матеуш Моравецкий рассказал о вкладе администраций Варшавы и Вашингтона в сохранение украинской государственности.

В понедельник, 20 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий публично заявил, что без помощи со стороны Соединённых Штатов и Польши Украина уже сейчас бы не существовала как отдельная страна. Подобное заявление Моравецкий сделал во время выступления в университете Гейдельберга на территории Германии.

По мнению Матеуша Моравецкого, странам Европейского союза катастрофически не хватает оружия и боеприпасов, ввиду чего они могут полностью утратить способность обороняться самостоятельно, нуждаясь в постоянной военной помощи со стороны других западных государств.

При этом Моравецкий утверждает, что хотел бы видеть Европу сильной и обороноспособной, имеющей возможность обеспечивать как собственные военные нужды, так и потребности других государств в вооружениях. Политик подчёркивает, что в настоящий момент не наблюдает такой силы у европейских держав.

Характерно, что ранее Матеуш Моравецкий неоднократно настаивал на интенсификации оборонного производства в странах Европейского союза, поскольку конфликт в Украине показал ослабленность военной промышленности Европы, мирно существовавшей и забывшей о возможных вызовах со стороны России.

Также в Минобороны Польши сообщили, что завтра, 21 марта, на территории страты откроется первый постоянный гарнизон вооружённых сил Соединённых Штатов, в состав которого войдут десять тысяч солдат НАТО.