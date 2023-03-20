Основатель коллектива Cream Soda Свиргунов пропал без вести, предполагается, что его нет в живых

Один из основателей группы "Cream Soda" Дмитрий Свиргунов пропал без вести в Ярославской области. Предполагается, что он провалился под лед, но тело его не найдено.

Один из основателей популярного российского музыкального коллектива "Cream Soda", известного композицией "Плачу над техно", Дмитрий Свиргунов пропал вблизи Ярославля.

Ночью 20 марта в деревне под названием Диево-Городище испытать лед решили 10 человек, 5 из них не выдержал лед. Двоих удалось вытащить из воды, но один умер в машине скорой помощи.

Тела остальных найти пока не удалось. Предполагается, что в числе несчастных был и Свиргунов.

Яролавский бизнесмен Андрей Алексеев, назвавшийся другом Дмитрия, рассказал, что тот не отвечает на звонки и скорее всего его уже нет в живых.

Алексеев рассказал, что Свиругнов приобрел дом в этой местности в период пандемии, а в этот раз компания отмечала день рождения друга и по традиции вышла на лед.

До этого приятели много раз совершали подобное, и все было в порядке. Но не на этот раз...