Назаров, покинувший РФ, в первый раз вышел на израильскую сцену вместе с супругой Васильевой

Актер Дмитрий Назаров уехал из России со своей женой Ольгой Васильевой, после того, как оба были уволены из МХТ имени Чехова. Теперь артисты вышли на сцену Израиля.

Телеграм-канал "НеМалахов" информирует, что актер Дмитрий Назаров впервые выступил на сцене Израиля в компании со своей женой и коллегой Ольгой Васильевой.

Концерт состоялся 19 марта в Нетании. Звучали авторские романсы в исполнении Назарова, басни и стихи собственного сочинения.

Актеры покинули родное государство после того, как были уволены из театра МХТ имени Чехова.

Дмитрий сообщал, что они с супругой теперь проживают в Каннах. Также артист признался, что его изгнание связано с высказываниями по теме СВО.