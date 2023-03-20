Нижегородский Арбитражный суд заморозил активы VW в России
2023-03-20 15:40
В понедельник суд заморозил все активы автопроизводителя Volkswagen из Вольфсбурга в России.
Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилось Reuters.
Российский автопроизводитель ГАЗ подал в суд на VW после того, как немецкая группа прекратила сотрудничество в августе 2023 года.
До этого ГАЗ производил автомобили для VW на своем заводе в Нижнем Новгороде.
Компания оценила ущерб почти в 16 миллиардов рублей (что эквивалентно 194 миллионам евро).
На ГАЗ пояснили, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать свои активы.
Опубликовано: Тарас Медведев