Нижегородский Арбитражный суд заморозил активы VW в России

В понедельник суд заморозил все активы автопроизводителя Volkswagen из Вольфсбурга в России.

Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилось Reuters.

Российский автопроизводитель ГАЗ подал в суд на VW после того, как немецкая группа прекратила сотрудничество в августе 2023 года.

До этого ГАЗ производил автомобили для VW на своем заводе в Нижнем Новгороде.

Компания оценила ущерб почти в 16 миллиардов рублей (что эквивалентно 194 миллионам евро).

На ГАЗ пояснили, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать свои активы.