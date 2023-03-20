Цена на газ в Европе оказалась на самом низком уровне с июля 2021 года

Оптовые цены на газ в Европе продолжают падать, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года.

Фьючерсный контракт TTF на бирже энергии в Нидерландах, который используется в качестве эталона, ненадолго упал ниже 40 евро за мегаватт-час.

Затем он снова немного вырос до 40,20 евро.

Напомним, что стоимость газа на пике энергокоизиса в 2022 году достигали 3000 евро за 1000 кубометров.