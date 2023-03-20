Мадонна опубликовала в Сети 5 установок, которым следуют ее дети

Исполнительница Мадонна - многодетная мать. У нее шестеро наследников, четверо из которых усыновленные. Артистка установила 5 правил, которым должны следовать ее домочадцы.

Ни для кого не секрет, что Мадонна является мегауспешной исполнительницей, которую знают и слушают во всем мире.

Знаменитость не только построила успешную карьеру в шоу-бизнесе, но и воспитывает 6 детей, из которых только 2 родные.

Певица старается быть хорошей мамой. Она установила для наследников свод правил, которым они должны неукоснительно следовать.

Детям артистки предписано улыбаться, быть счастливыми, слушать и слышать окружающих, говорить побольше добрых слов, радоваться тому, что есть.

Предписания для своих домочадцев мировая звезда опубликовала в соцсетях.