Издание Coldiretti утверждает, что далеко не всё украинское зерно попадает в развивающиеся страны азиатского и африканского регионов.

Вечером 20 марта журналисты итальянского информационного агентства Coldiretti уведомили, что в рамках зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН только 55 процентов украинского зерна были доставлены в беднейшие государства Азии и Северной Африки, о чём свидетельствуют данные ассоциации сельскохозяйственных производителей Италии.

В Coldiretti отмечают, что с марта 2022 года с территории Украины было вывезено 24,2 миллиона тонн зерновых культур, из которых почти 50 процентов являются кукурузой, 27 процентов - пшеницей мягкого сорта, а также в совокупности десять процентов пшеницы и подсолнечного масла.

По данным Coldiretti, действие зерновой сделки оказалось крайне выгодным для администрации Пекина, которая смог экспортировать порядка 5,2 миллионов тонн украинского зерна за прошлый год, что превышает 20 процентов от общего количества зерновых культур, вывезенного из Украины после заключения зернового соглашения.

Также около 4,1 миллионов тонн украинского зерна были доставлены в Испанию, 2,7 миллиона тонн в Турцию, а в саму Италию вывезли порядка 1,76 миллионов тонн зерновых культур из Украины. При этом в газете подчёркивают, что администрация Организации объединённых наций предупредила о риске голода в 53 развивающихся государствах, которыми Италия, Турция, Испания и Пекин не являются.

В тексте релиза ООН отмечено, что риск засухи и последующей за ним неурожайности может серьёзно навредить населению 53-ёх государств, чьи жители тратят свыше шестидесяти процентов своих доходов на покупку еды.