Профсоюз полицейских ФРГ считает, что число мигрантов значительно возрастет

Профсоюз полицейских (GdP) предполагает, что число беженцев, прибывающих в Германию, в ближайшие месяцы продолжит значительно расти.

Андреас Росскопф, офицер GDP федерального управления полиции заявил в комметарии «Neue Osnabrücker Zeitung», что в настоящее время на границе выявляется около 1500 незаконных въездов в неделю.

«С каждым месяцем, когда становится теплее, приходит больше людей», - отметил источник.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Германия приняла свыше миллиона украинских беженцев.