Борисова не сомневается, что после того как взяли Лерчек, придут и за супругой Джигана Самойловой
2023-03-20 16:03
Дана Борисова в ожидании. Звезда экрана убеждена, что после того как полиция заинтересовалась блогером Лерчек, то придет очередь и до ее коллеги, супруги певца Джигана Оксаны Самойловой.
Дана Борисова назвала супругу рэп-исполнителя Джигана Оксану Самойлову аферисткой и созналась, что ждет-не дождется, когда за той придет полиция.
Ведущая нелестно высказалась в адрес модели после того, как на блогера Лерчек и ее мужа завели 2 уголовных дела.
Дана убеждена, что Самойлова, приобретающая не первую квартиру в Дубае зарабатывает нечестным путем.
Борисова не стала скрывать, что по всем блогерам, запускающим онлайн-марафоны, призванным обманывать, тюрьма плачет.
Звезда экрана назвала среди потенциальных обитателей МЛС не только жену Джигана, но и Елену Блиновскую "Марафон желаний").
Опубликовано: Наталья Гончарова