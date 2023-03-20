Борисова не сомневается, что после того как взяли Лерчек, придут и за супругой Джигана Самойловой

Дана Борисова в ожидании. Звезда экрана убеждена, что после того как полиция заинтересовалась блогером Лерчек, то придет очередь и до ее коллеги, супруги певца Джигана Оксаны Самойловой.

Дана Борисова назвала супругу рэп-исполнителя Джигана Оксану Самойлову аферисткой и созналась, что ждет-не дождется, когда за той придет полиция.

Ведущая нелестно высказалась в адрес модели после того, как на блогера Лерчек и ее мужа завели 2 уголовных дела.

Дана убеждена, что Самойлова, приобретающая не первую квартиру в Дубае зарабатывает нечестным путем.

Борисова не стала скрывать, что по всем блогерам, запускающим онлайн-марафоны, призванным обманывать, тюрьма плачет.

Звезда экрана назвала среди потенциальных обитателей МЛС не только жену Джигана, но и Елену Блиновскую "Марафон желаний").