Швейцарские политики считают поглощение Credit Suisse ударом по репутации страны

Экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS по низкой стоимости в самой Швецарии признали делитанством.

При этом швейцарские политики подвергли критике солидные финансовые гарантии со стороны властей.

Критики сочли это дилетантством и ударом по репутации швейцарского финансового центра.

Инвесторы также не успокоились в очень неблагоприятном глобальном контексте для банковского сектора, сильно пострадавшего от повышения процентных ставок крупными центральными банками.