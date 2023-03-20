Швейцарские политики считают поглощение Credit Suisse ударом по репутации страны
2023-03-20 16:14
Экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS по низкой стоимости в самой Швецарии признали делитанством.
При этом швейцарские политики подвергли критике солидные финансовые гарантии со стороны властей.
Критики сочли это дилетантством и ударом по репутации швейцарского финансового центра.
Инвесторы также не успокоились в очень неблагоприятном глобальном контексте для банковского сектора, сильно пострадавшего от повышения процентных ставок крупными центральными банками.
Опубликовано: Тарас Медведев