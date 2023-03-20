Звезду сериала Кухня Тарабукина будут судить за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Известного актера Михаила Тарабукина будут судить за "пьяную езду". Примечательно, что на предложение сотрудников ГИБДД "дышать в трубочку", артист ответил отказом.

Михаил Тарабукин, снявшийся в 117 кинопроектах, предстанет перед судом по обвинению в "пьяном вождении".

Освидетельствование на предмет алкогольного опьянения артист проходить отказался. Также он не стал ничего разъяснять сотрудникам дорожно-транспортной службы и свою подпись в протоколе ставить не стал.

В судебной инстанции Питера, где его "взяли", актер должен будет объяснить, почему не "дышал в трубочку".

Знаменитость в момент задержания был за рулем Mercedes-Benz. Ему грозит уплата солидного штрафа и лишение водительских прав.