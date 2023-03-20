Жена Брюса Уиллиса поздравила его с самым грустным днём рождения
2023-03-20 16:53
Эмма Хелинг-Уиллис рассказала о своих чувствах в первый день рождения звезды боевиков после того, как его заболевание стало публичным.
«Я начала плакать утром», — сообщила 44-летняя женщина, у которой две дочери от Уиллиса, в видео.
Как отметила модель, люди часто хвалят ее за силу, когда на самом деле у нее просто нет другого выбора, кроме как продолжать брать себя в руки.
«Каждый день у меня бывают моменты грусти, и я особенно чувствую это сегодня, в день его рождения», - отметила она.
Напомним, что у Брюса Уиллиса выявлена фронтовисочная деменция.
Опубликовано: Тарас Медведев