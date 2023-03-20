Жена Брюса Уиллиса поздравила его с самым грустным днём рождения

Эмма Хелинг-Уиллис рассказала о своих чувствах в первый день рождения звезды боевиков после того, как его заболевание стало публичным.

«Я начала плакать утром», — сообщила 44-летняя женщина, у которой две дочери от Уиллиса, в видео.

Как отметила модель, люди часто хвалят ее за силу, когда на самом деле у нее просто нет другого выбора, кроме как продолжать брать себя в руки.

«Каждый день у меня бывают моменты грусти, и я особенно чувствую это сегодня, в день его рождения», - отметила она.

Напомним, что у Брюса Уиллиса выявлена фронтовисочная деменция.