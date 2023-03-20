Брежнева снова появилась в эфире российского телевидения, вызвав негодование со стороны соотечественников
2023-03-20 16:58
Вера Брежнева, выступающая против СВО, появилась в эфире канала для детей "Карусель". Артистка попала в кадр передачи "Спокойной ночи, малыши!".
Шумиха поднялась в связи с тем, что исполнительница Вера Брежнева вновь засветилась в кадре российского телевидения.
Знаменитость вышла в эфир программы "Спокойной ночи, малыши!" на детском канале "Карусель"
Соотечественники подумали, что артистка вернулась в РФ, но вскоре выяснилось, что запись сделана в 2019 году.
Видео опубликовано Телеграм-каналом "НеМалахов СЛИВки".
Ранее сообщалось, что певица заявила о возвращении домой, не уточняя, что подразумевает под словом "дом".
Опубликовано: Наталья Гончарова