WELT: Новый тренд переодел женщин из брюк в нижнее белье

Европу все больше завоевывает новый тренд, когда вместо штанов женщины носят нижнее белье.

На Неделе моды, от Miu Miu до Ferragamo, можно было увидеть моделей без штанов и явно без запретов.

С тех пор все больше и больше медицных лиц в TikTok демонстрируют, как, по их мнению, «образ без штанов» можно комбинировать для повседневного использования, сообщает WELT в рубрике Iconist.

Секрет тренда кроется в непрозрачных колготках, поверх которых надевается боди, корректирующее белье или даже мужские трусы.

Как недавно продемонстрировала модель Кайли Дженнер теперь под пальто может скрываться майка и мужские трусы Loewe.

Трусы за 380 евро напоминают традиционные «Tighty Whities».