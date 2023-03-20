WELT: Новый тренд переодел женщин из брюк в нижнее белье
2023-03-20 17:00
Европу все больше завоевывает новый тренд, когда вместо штанов женщины носят нижнее белье.
На Неделе моды, от Miu Miu до Ferragamo, можно было увидеть моделей без штанов и явно без запретов.
С тех пор все больше и больше медицных лиц в TikTok демонстрируют, как, по их мнению, «образ без штанов» можно комбинировать для повседневного использования, сообщает WELT в рубрике Iconist.
Секрет тренда кроется в непрозрачных колготках, поверх которых надевается боди, корректирующее белье или даже мужские трусы.
Как недавно продемонстрировала модель Кайли Дженнер теперь под пальто может скрываться майка и мужские трусы Loewe.
Трусы за 380 евро напоминают традиционные «Tighty Whities».
Опубликовано: Тарас Медведев