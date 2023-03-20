Новый хит Чеботиной Лучшая подруга уже в Сети

Новый жит известной исполнительницы "Лучшая подруга" вышел и доступен на всех цифровых и онлайн-платформах.

17 марта вышел релиз композиции "Моя лучшая подруга" исполнительницы Люси Чеботиной, которую россияне знают по таким хитам, как "Солнце Монако", "Плакал Голливуд", "Секрет на двоих" (дуэт с Дмитрием Биланом).

Сюжет новой композиции повествует о том, как лучшая подруга оказалась заклятым врагом.

Выпустив новую песню, Чеботина обратилась к фанатам, выразив надежду, что ее творение вызовет отлик в их сердцах, так как, к сожалению, многие переживали в своей жизни предательства со стороны близких друзей.

Артистка призвала поклонников быть разборчивее в выборе друзей, так как нередко от человека, с которым всем делишься, можешь получить самый страшный удар.