Опытный садовод научил, чем обработать крыжовник в марте от мучнистой росы

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Мучнистая роса - грибковое заболевание, которое проявляет себя белым мучнистым налетом. Заметить его можно на листьях, побегах и даже на плодах.

Заболеть могут многие плодовые деревья и кусты, а также цветочные растения. Мучнистая роса любит высокую влажность, прохладу, тень и скученность растений.

Положительный момент: грибок не передается от одного вида растения к другому, у каждого носителя он специфический.

Как избавиться: простой эффективный метод

Понадобится крутой кипяток и лейка. Растение надо ошпарить во всех поврежденных местах, также обработать нужно почву под кустом.

Делать это хорошо в конце марта, когда морозы уже спадают и снега почти нет. Земля холодная, поэтому кипяток, стекающий вниз, не обожжет корни.

При такой обработке и растение не пострадает, и мучнистая роса исчезнет без следа. Ягоды потом растут хорошие, крупные и чистые.

Обливать кипятком крыжовник и другие плодовые культуры можно раз в 1-2 года. Никакой химии не нужно, болезнь не появляется. Один куст требует около 7 литров кипятка.

Обработке подвергаются все растения, которые неустойчивы к мучнистой росе, даже в целях профилактики.