Весенняя подкормка для быстрого роста розовых кустов после зимы

Весной с роз снимается укрытие и начинаются первые подкормки, чтобы растение могло восстановить силы после зимы и лучше развиваться.

Начинать вносить удобрения надо, ориентируясь по погоде. При замерзшей почве это делать рано.

Когда землю уже можно копать, а днем температура воздуха поднимается до 10 тепла, тогда следует подумать о подкормке.

Первый раз ее дают розам в конце апреля-начале мая. Почва обогащается азотом в дождливую погоду.

По земле рассыпаются удобрения до 50 г, а дождь делает свое дело, помогая питательным элементам проникать вглубь.

Если почва кислая, подойдет известняковая селитра, которая сменяется на кальцевую. Удобрение одновременно раскисляет грунт и стимулирует рост.

Между внесением известняковой селитры и кальцевой селитры должно пройти около двух недель.

Карбамид и Аммиачная селитра подойдут больше для щелочных грунтов, потому что оказывают подкисляющее действие.