Почта Болгарии прекратила отправку посылок в Россию и Беларусь
2023-03-20 22:43
Почта Болгарии опубликовала на своем сайте заявление о прекращении отправки посылок в Россию и Беларусь.
В заявлении сказано, что это временная мера, однако конкретные сроки ее действия не указываются.
Такое решение руководство почты Болгарии объяснило снижением возможностей транспортировки.
Там уточняют, что это привело к скоплению почтовых отправлений в транзитном аэропорту. О дальнейших изменениях клиентам обещают сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что Профессиональная ассоциация европейских почтовых операторов PostEurope приостановила членство Почты России и Белпочты.
Опубликовано: Светлана Репина