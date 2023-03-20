Почта Болгарии прекратила отправку посылок в Россию и Беларусь

Почта Болгарии опубликовала на своем сайте заявление о прекращении отправки посылок в Россию и Беларусь.

В заявлении сказано, что это временная мера, однако конкретные сроки ее действия не указываются.

Такое решение руководство почты Болгарии объяснило снижением возможностей транспортировки.

Там уточняют, что это привело к скоплению почтовых отправлений в транзитном аэропорту. О дальнейших изменениях клиентам обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что Профессиональная ассоциация европейских почтовых операторов PostEurope приостановила членство Почты России и Белпочты.