Еврокомиссия готова выделить 110 миллионов евро на решение вопросов миграции после кораблекрушения в Калабрии
2023-03-21 01:13
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕК выделить 110 млн евро на решение проблем с миграцией.
Она напомнила о крушении корабля с мигрантами у берегов Калабрии и отметила, что действовать необходимо прямо сейчас.
По ее словам, единственный способ решить проблему – это выработать общеевропейский взвешенный подход.
Фон дер Ляйен отметила, что дополнительные 110 млн евро планируется направить на проекты в Северной Африке и на борьбу с нелегальными перевозчиками мигрантов.
Ранее сообщалось, что в ЕС планируют изменить правила приостановки действия безвизового режима для въезда мигрантов в европейские страны.
Опубликовано: Светлана Репина