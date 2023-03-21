Еврокомиссия готова выделить 110 миллионов евро на решение вопросов миграции после кораблекрушения в Калабрии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕК выделить 110 млн евро на решение проблем с миграцией.

Она напомнила о крушении корабля с мигрантами у берегов Калабрии и отметила, что действовать необходимо прямо сейчас.

По ее словам, единственный способ решить проблему – это выработать общеевропейский взвешенный подход.

Фон дер Ляйен отметила, что дополнительные 110 млн евро планируется направить на проекты в Северной Африке и на борьбу с нелегальными перевозчиками мигрантов.

Ранее сообщалось, что в ЕС планируют изменить правила приостановки действия безвизового режима для въезда мигрантов в европейские страны.