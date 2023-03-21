Боррель: Европу ждет новый наплыв мигрантов из-за кризиса в Тунисе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает вероятным новый наплыв мигрантов в Европу из-за социального и экономического краха в Тунисе.

Он отметил, что уже направил в эту страну двоих членов Совета ЕС, чтобы они оценили ситуацию на месте.

По итогам этой поездки должен быть подготовлен доклад, с учетом которого будут разработаны необходимые действия Евросоюза.

Боррель отметил, что в Тунисе складывается опасная ситуация, поэтому действовать необходимо незамедлительно.

По его словам, основная задача заключается в том, чтобы предотвратить экономический или социальный крах в Тунисе.