La Repubblica: хакеры атаковали IT-системы Ferrari и требовали выкуп
2023-03-21 01:47
Издание La Repubblica сообщает, что хакеры провели масштабную атаку на IT-системы автоконцерна Ferrari.
При этом злоумышленники потребовали выкуп, однако в компании сочли такое требование неприемлемым.
Там заявили, что согласие на подобные требования равноценно финансированию преступной деятельности.
В результате было начало расследование, к которому привлекли ведущую мировую компанию по кибербезопаности.
В Ferrari отмечают, что сообщили клиентам о риске потери данных и теперь ожидают информации о расследовании от компетентных органов.
Опубликовано: Светлана Репина