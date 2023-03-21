La Repubblica: хакеры атаковали IT-системы Ferrari и требовали выкуп

Издание La Repubblica сообщает, что хакеры провели масштабную атаку на IT-системы автоконцерна Ferrari.

При этом злоумышленники потребовали выкуп, однако в компании сочли такое требование неприемлемым.

Там заявили, что согласие на подобные требования равноценно финансированию преступной деятельности.

В результате было начало расследование, к которому привлекли ведущую мировую компанию по кибербезопаности.

В Ferrari отмечают, что сообщили клиентам о риске потери данных и теперь ожидают информации о расследовании от компетентных органов.