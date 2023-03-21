Phys.org: в Персидском заливе нашли самый старый город, где добывали жемчуг
2023-03-21 02:05
На сайте Phys.org опубликован отчет археологов, которые обнаружили в Персидском заливе самый старый город, где добывали жемчуг.
Его руины нашли на острове Синия, который расположен в 50 км от Дубая в эмире Умм-эль-Кувейн.
Археологи относят город к VI веку. Ранее на этом же острове нашли древний христианский монастырь, построенный 1400 лет назад.
К югу от монастыря обнаружили город, жители которого занимались добычей жемчуга. Ученые считают, что они были христианами.
В городе строили дома из пляжного камня, который скрепляли известковым раствором. Там были и большие дома с внутренними дворами, которые явно принадлежали знати.
Опубликовано: Светлана Репина