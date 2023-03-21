Миллиардер Руперт Мердок в 92 года собирается жениться в пятый раз

Медиамагнат и миллиардер Руперт Мердок в свои 92 года надумал жениться в пятый раз. Об этом сообщило принадлежащее ему издание The New York Post.

Мердок уже сделал предложение своей 66-летней возлюбленной Энн Лесли Смит, помолвка состоялась в День святого Патрика в Нью-Йорке.

Миллиардер признался, что очень боялся влюбиться и понимал, что это случится с ним в последний раз.

Он рассказал, что очень счастлив. Его невеста 14 лет овдовела, она была замужем за продюсером Честером Смитом, а сама служила в полиции.

Мердок сообщил, что познакомился со своей невестой на винодельне, куда она приехала с туристической группой на экскурсию.